¿Zulma Rey será la ganadora de MasterChef Celebrity? Las pistas que dejó el último capítulo

Zulma Rey tuvo que afrontar la que hasta ahora ha sido la prueba más difícil para ella en 'MasterChef Celebrity', y no tanto por la dificultad del plato, sino porque se jugaba su permanencia, una situación que puede hacerle cometer errores a cualquiera, incluso al que se ufane de ser el más sereno.

Zulma logró la aprobación de los jurados, los chef Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, al acertar con una deliciosa preparación con atún. Gracias a esto, la carismática actriz de 'A mano limpia' y 'Lala's Spa' se libró del siempre aterrador delantal negro, esa indigna prenda que marca cual si fuera un estigma a los participantes que están en la cuerda floja en 'MasterChef Celebrity'.

La forma en que Zulma Rey se desenvolvió en el llamado reto de salvación sorprendió a sus compañeros, que no dudaron que ponerla como favorita para ganar. Porque ella se preparó tan bien, que anotó en su mano lo que les iba a explicar a los jurados: una estrategia que reafirma que ella no dejará nada al azar de ahora en adelante. Claudia Bahamón la dejó en evidencia, pero eso no importó.

"He hablado conmigo misma que cuando paso al frente me va bien con los platos, pero yo no sé explicarlos... Entonces, me dije: 'No, tengo que explicarlos bien", comentó. "A Zulma le va mejor sola que cuando está en equipos porque yo siento que nadie le tiene confianza", añadió El Negrito.

El plato se llamó 'Gracias a la vida', y Jorge Rausch no dudó "corregirla" para elogiarla: "No, gracias a ella, porque está estudiando (...) No cambies". María Isabel Bolaños no ahorró cumplidos: "Eso la salva, que ella es arriesgada, es lanzada".

Adrián Parada, comediante, tampoco dudó en resaltar el desempeño de Zulma Rey: "A todos nos sorprendió. No es fácil hacer los ñoquis, no es fácil hacer la salsa que ella hizo porque el tiempo le juega el contra".

"Ojo con Zulma, es de respeto. Con ese nadadito de perro, si uno se descuida, nos termina eliminando a todos", sentenció Adrián.