“El tema de los parques es importante. En Bogotá miraremos cuáles son los parques que se abrirán, o si se hará paulatinamente con algunos. Esto es para una actividad como salir a caminar, salir a trotar, salir a montar en bicicleta, incluso patinar. No deportes de conjunto, no la cancha de barrio para que haya contacto entre los deportistas. No se podrán habilitar los parques recreativos, ni los gimnasios biosaludables. Éstos son focos de altísima contaminación”, agregó Ernesto Lucena.