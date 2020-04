En contraste, el gobierno de Austria ya reveló su plan de levantamiento de medidas ante la cuarentena que se implementó para contrarestar la propagación del virus.

De acuerdo con el canciller Sebastian Kurz, los pequeños comercios podrían reabrir a partir del 14 de abril, el resto de tiendas, a lo podrán hacer a principios de mayo y los restaurantes, dos semanas después.

Las medidas de confinamiento en territorio austriaco seguirán en vigor hasta finales de abril, y los ciudadanos solo podrán salir de casa para lo esencial (comprar o ir a trabajar).

Las escuelas permanecerán cerradas hasta mediados de mayo y las universidades acabarán su clases de manera virtual.

Por último, los museos y salas de conciertos no abrirán hasta julio. De igual manera, las actividades culturales estarán prohibidas hasta esa fecha.

No obstante, el canciller Sebastian Kurz advirtió que "hasta que no haya una vacuna o medicina eficaz, esta enfermedad nos acompañará y no habrá libertad de viajar tal y como la conocíamos".