FNA extiende plazo para pago de créditos hipotecarios

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció medidas para aliviar la preocupación de los afiliados a la entidad con créditos hipotecarios.

El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció que los afiliados tendrán hasta el próximo 30 de mayo para pedir un periodo de gracia de hasta seis meses para el pago de las cuotas de su crédito hipotecario.

"La ventaja es que no se cambiarán las condiciones del préstamo y no se dañará la historia crediticia, de manera que no quedarán reportados como si hubieran refinanciado la obligación", indicó.

El ministro expuso que el FNA tiene 2.3 millones de afiliados y el 70 % pertenece a los estratos 1 y 2. "Queremos respaldarlos en estos momentos para que puedan proteger su activo más importante, la vivienda. Además, impulsaremos varias medidas que les ayudarán a aliviar la caja y la presión financiera”, recalcó.