"Soy estudiante y me mantengo con lo que consigo trabajando como mesera, por eso pido una ayuda porque no hemos podido generar recursos y sobretodo, no tenemos claridad sobre lo que sigue en los días venideros", aseguró Otero.

Los manifestantes indicaron que esta misma situación la padecen los meseros de todo el territorio nacional y explicaron que hasta el momento no tienen clara una ruta de ayuda o certeza de a quién acudir para pedirles ayuda.