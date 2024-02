20 de febrero: Día Internacional del Gato, ¿por qué se celebra?

El 20 de febrero marca el Día Internacional del Gato, una celebración que rinde homenaje a estos enigmáticos y adorables compañeros felinos que han cautivado a la humanidad a lo largo de los siglos.

Aunque se dice que los gatos son independientes, su lealtad y afecto hacia quienes los rodean son innegables. Esta fecha especial se remonta a la historia de Socks, el famoso gato blanco y negro que se convirtió en la "mascota presidencial" de los Estados Unidos en la década de 1990, adoptado por la familia Clinton en 1991, Socks pronto se convirtió en una figura icónica en la Casa Blanca, cautivando a personas de todas partes del país con su encanto y travesuras.

El legado de Socks perdura incluso después de su partida en 2009, en honor a su memoria y como un gesto para fomentar la adopción de animales callejeros, varias organizaciones de protección animal acordaron conmemorar el Día del Gato cada año el 20 de febrero.

Este día es una oportunidad para consentir a los felinos y celebrar la conexión especial con ellos. Los gatos, con su características de elegancia y curiosidad, recuerdan la belleza y el misterio del mundo animal.

Recomendaciones

Javier Fernando Rivas Guerrero, médico veterinario de la Universidad de La Salle, con especialidad y doctorado en las áreas de imágenes, diagnósticas, principalmente ecografía y odontología veterinaria, entregó algunas recomendaciones sobre cuidado importantes.

“Pues es una mascota que en los últimos años ha tomado muchísima fuerza por el tipo de vida que estamos adoptando los seres humanos, ¿verdad? De mucho trabajo fuera de casa o incluso en casa también, hoy día se maneja mucho trabajo en casa, pero el gato es una mascota muy independiente, mientras tú le tengas comida, agua y su arenero, él va a estar tranquilo, está en el apartamento feliz, no tiene ningún problema”, expresó Guerrero.

Un consejo del experto para estar alerta como una las enfermedades que últimamente los afecta se produce en la boca con origen inmunológico, que no son transmisibles. La más común es la ginger o estomatitis crónica felina, que se da con un enrojecimiento de la boca.

“El animal no come, empieza a perder peso, etc., y aunque suene traumático, el tratamiento más eficaz hasta ahora es retirar las piezas dentales. Entonces, tal vez una recomendación que quiero dejarle a los propietarios de estas mascotas tan especiales hoy en su día, es que cuando vayan al veterinario le revisen bien la boquita a sus gatitos”, añadió.