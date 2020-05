Abuelita conmueve al mundo al conocer a su bisnieta a través de una ventana

Una mujer de 92 años protagonizó uno de los momentos más emotivos durante la cuarentena que se vive en Reino Unido, pues solo a través de una ventana pudo conocer a una de sus bisnietas que nació hace un poco más de un mes, reseñaron los medios locales de Horsforth.

En una foto que su nieto Will publicó en redes sociales, se ve a Joan Cartwright asomándose a través de un cristal del segundo piso de su casa con total emoción por al fin ver el rostro de Holly. Will quien se encontraba con la bebé en el jardín, extendió los brazos lo más que pudo para que su abuela pudiera darle la bienvenida a su segunda hija.

Los padres de la niña que sorprendieron a la anciana con esa inesperada visita, aseguraron que Joan les gritó: "Espero poder abrazarla algún día".

Por miedo a ser contagiada con el nuevo coronavirus, COVID-19, la mujer se ha mantenido aislada en su casa por dos meses.

Por su parte, Will explicó que su ‘nana’, como le dice a su abuela, no tiene un teléfono inteligente o una computadora por la cual se pueda comunicar con ella. “Ella se ha mantenido ocupada haciendo crucigramas, leyendo, viendo películas y tratando de no ver demasiado las noticias. No puedo esperar para reunir a toda la familia una vez que todo esto termine", manifestó el joven papá.