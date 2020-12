Al menos 20 personas apostaron por 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y resultaron ganadores de lotería

De acuerdo a la compañía, cada uno de estos ganadores se llevará una bolsa por 5,7 millones de rands, es decir cerca 375.000 dólares. Además, otros 79 poseedores de boletos ganaron 6.283 rands, cerca de 400 dólares, por adivinar la secuencia entre 5 y 9, pero sin el número adicional.

Para algunos internautas, lo sucedido con la lotería es sinónimo de fraude. "Aparentemente, los números ganadores se filtraron ayer alrededor de las 17:00. Fueron publicados en una página de Facebook", escribió un usuario de Twitter.

Otra internauta se atrevió a advertir que hay algo anómalo en la casualidad de 20 ganadores. “20 personas ganaron. Eso no es casualidad”, indicó.

Congratulations to 20 new multimillionaires who each won over R5 million on the PowerBall jackpot! 5, 6, 7, 8, 9, 10 🙌 🤑 What will your winning numbers be? Check your tickets now to see if you’re a winner #FestiveYamaMillions pic.twitter.com/7DYpDjTL4R