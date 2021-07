Al ser rechazado de varios trabajos por feo, se operó por completo el rostro

A través de la redes, el joven contó que por años la gente lo despreciaba por no ser ‘bonito’, y para él todo empeoró cuando comenzó a buscar trabajo. Según relató Quyen, durante una entrevista laboral a la que asistió las personas que lo atendieron comenzaron a reírse, y sin ningún tipo de discreción le dijeron que no lo podían contratar porque no era atractivo.

Tal situación afectó emocionalmente al vietnamita, lo que lo llevó a conversar con sus padres y pedirles apoyo económico para ingresar al quirófano. Sus papás estaban en contra de sus deseos, pero al final lo ayudaron.

Do Quyen se sometió a nueve procedimientos importantes que incluyen rinoplastia, implantes de mentón, carillas de porcelana, remodelación de labios, cirugía de párpados dobles e implantes de labios.