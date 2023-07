Por lo general muchas personas tienen creencias que algunos números y fechas son de mala suerte. Y es tan común que quienes creen en estas cosas suelen tener días malos y siempre les sucede cosas.

Sin embargo, muchos se han estado preguntando la razón por la que algunos ascensores no paran en los pisos 4 y 13.

¿Por qué los ascensores no paran el piso 13?

Hay varios hoteles y edificios que tienen establecido que los ascensores no paren en el piso 13. De acuerdo con The New York Times, esto tiene que ver con la triscaidecafobia, el miedo que le tienen las personas al número 13.

Es tan fuerte esta creencia que las personas que se encuentran en este piso sufren de mareos, náuseas, y hasta dificultad para respirar.

Esta fobia viene desde la Edad Media, ya que desde ese momento se creía que este número es de mala suerte.

¿Por qué no paran en el piso 4?

Muchos ascensores no paran en el piso 4 porque es una fobia a este número, ya que desde hace muchos años se ha creído que este número hace referencia a la muerte, según explicó la página Ascensores Ruíz.

Esta creencia comenzó en China y luego pasó a Japón y Vietnam. Este miedo se creó por algo lingüístico porque “en chino mandarín, cuatro es pinyin y muerte es igual. Por otro lado, en sino-japonés es shi, en sino-coreano es sa y en sino-vietnamita Tú. En todos estos idiomas es la pronunciación de la palabra muerte”, indicó la página.