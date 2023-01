Alimentos que le impiden bajar de peso: algunos son fáciles de dejar

Uno de los propósitos más comunes para comenzar el nuevo año con el pie derecho es lograr perder peso y comenzar un estilo de vida más saludable. Muchos consideran que la mejor forma de reducir medidas y obtener el cuerpo deseado es volverse un fiel visitante de gimnasio

Si bien el ejercicio es un componente fundamental para perder peso, si ese es el objetivo, también es cierto que aunque pase horas en el gimnasio no habrá resultados si tienes una dieta que no es saludable. Incluso si tienes cuidado con lo que tomas, hay algunas equivocaciones a la hora de señalar lo que es sano y lo que no.

El doctor en Medicina Natural y nutricionista clínico, Josh Axe, da los cinco grupos de alimentos que le impiden a las personas lograr este objetivo.

Cereales y pan

No hay ni que decir que cuando se intenta perder peso hay que reducir la cantidad de dulces, postres. No obstante, el azúcar también se oculta en alimentos como cereales, pan y otros granos, barritas de granola, yogures y salsas. Estos alimentos cargados de azúcar ralentizarán la pérdida de peso.

Alimentos ultraprocesados

"Los alimentos procesados son una de las principales razones por las que se gana peso y por las que es casi imposible perderlo. Con alimentos genéticamente modificados, edulcorantes artificiales, productos de soja procesados, aceites vegetales (como el de colza o girasol) y carnes de mala calidad, los alimentos procesados se convierten en amenazas serias para la salud", advierte el experto en una reseña para deportistas en Adidas. "Así que cambia los alimentos envasados por alimentos frescos y orgánicos para perder un par de kilos y mantener una buena salud", agrega el experto.

Gluten

Según Beyond Celiac, aproximadamente 18 millones de estadounidenses tienen una sensibilidad al gluten. Eso quiere decir que aunque den negativo en las pruebas de celiaquismo, el gluten puede producir respuestas negativas e inflamatorias en el cuerpo. Esta sensibilidad o intolerancia puede ser contraproducente a la hora de perder peso y provocar otros problemas de salud.

Evitar el gluten puede ser complicado porque se esconde en muchos alimentos. Pero cuando se trata de alimentos horneados es fácil encontrar opciones sin gluten que incluyen almendras, coco o harina de garbanzos.

Lácteos