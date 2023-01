Alimentos que no debería guardar en la despensa: muchos cometen el mismo error

La inocuidad de los alimentos se define como el conjunto de condiciones necesarias para garantizar que los alimentos no causen ningún riesgo para la salud del consumidor.

Este es un tema que nos debería interesar a todos, dado que un mal almacenamiento puede terminar con la pérdida de productos, o en caso de ingerirlos, incluso con una intoxicación.

Solo cuando los alimentos son inocuos podemos aprovechar plenamente su valor nutricional, y aportar a una mejor salud y calidad de vida.

Por eso, tenga en cuenta las recomendaciones de algunos expertos para almacenar alimentos. En el caso de las alacenas, recomiendo evitar guardar los siguientes cinco productos en este lugar, dado que podrían dañarse más fácil. Tome nota:

Frutos secos

Aunque parezca extraño, no se recomienda almacenar frutos secos en la despensa como se hace comúnmente. Este tipo de alimentos deben ser almacenados en recipientes herméticos pues la humedad puede dar paso al crecimiento de hongos. Otra razón por la que no debe estar en este sitio es porque al tomar con las manos húmedas puede mojar el contenido y crecer hongos. La mejor opción para los frutos secos es guardar en el refrigerador.

Aceite de coco

Aunque sea algo común poner el aceite de coco en la alacena es un error. Lo recomendable es una vez abierto almacenar en el refrigerador pues este se vuelve rancio con el tiempo y eventualmente dejará de servir.

Vino abierto

Muchas personas no saben dónde almacenar el vino abierto y se comete el error de dejar reposar en la despensa, lo que podría acelerar el proceso de descomposición y alterar significativamente el sabor. La recomendación es meter la botella al refrigerador para que el vino se mantenga fresco. Esto no evitará su descomposición, pero sí ralentizará el proceso. Cuando guarde el vino en el refrigerador es importante que la botella se mantenga en posición vertical y no acostada.

Tortillas

Este tipo de productos son propensos a desarrollar moho, así que lo más recomendable es almacenarlas en el refrigerador una vez que han sido abiertos.