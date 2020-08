Amaranta Hank defiende a Shakira tras críticas por hablar de elecciones en Estados Unidos

La periodista y exactriz porno cucuteña Alejandra Omaña, más conocida como ‘Amaranta Hank’, salió en defensa de la cantante barranquillera Shakira, esto, luego de que la ganadora de decenas de premios musicales mostrara este jueves una postura en defensa a la candidatura de Joe Biden a la Presidencia de los Estados Unidos, lo que desencadenó que cientos de colombianos en redes sociales la atacaran por “opinar sobre política de otro país”.

“Shakira tiene derecho a hablar de política de dónde le dé la gana”, escribió en Twitter la polémica influenciadora para adultos. Asimismo, recomendó a los nacionales no señalar a la estrella del Super Bowl 2020 “por no hablar de política colombiana”.

“Ella ha hecho más por este país que cualquiera de nosotros que venimos a tomar partido desde la comodidad de las redes sociales”, agregó Amaranta Hank.

Cabe recordar que Shakira publicó en todas sus redes sociales un video de la Convención Demócrata en donde Michelle Obama arremete contra el actual presidente y candidato Donald Trump, y en el que la intérprete de ‘Las caderas no mienten’ escribió en su descripción: “Ser presidente no cambia quién eres; revela quién eres".

De igual forma, la colombiana acompañó este video, que la tiene en la agenda mediática y esta vez no por su música, sino por su postura política, con el siguiente mensaje:

“Donald Trump ha demostrado que no es la persona adecuada para liderar Estados Unidos. La bondad y la empatía deben ganar esta vez - y depende de la gente de todas las edades hacer su parte: registrarse para votar, usar una máscara en el centro de votación o recibir una boleta por correo, y ser un ejemplo de esa bondad y empatía que queremos ver en la oficina”.

En el mismo sentido, Trump, sobre lo dicho por la exprimera dama, no se quedó callado y contraatacó pidiendo que “alguien explique a Michelle Obama que Donald Trump no estaría aquí, en la hermosa Casa Blanca, si no fuera por el trabajo realizado por su esposo, Barack Obama. Biden fue simplemente una ocurrencia tardía, una buena razón para ese respaldo tan tardío y poco entusiasta…”.

Los ánimos por quién ocupará la Casa Blanca los próximos cuatro años siguen agitándose entre demócratas y republicanos con agresivas campañas mediáticas y fuertes discursos de personajes influyentes que resaltan las bondades de su candidato y sacan a flote las fallas de su contrincante; en una de esas campañas, hasta el senador y excandidato presidencial colombiano, Gustavo Petro, ha sido vinculado en un video de Trump en donde es comparado con Fidel Castro y Hugo Chávez.