Ana Karina Soto respondió por qué su hijo Dante no habla fluido

Ana Karina Soto ha conquistado a los televidentes colombianos con su trabajo en la pantalla chica desde hace varios años. Su talento y potencial para presentar ha llamado la atención de cientos de personas, que día a día se interesan por conocer más detalles de su vida personal.

Por tal motivo, la integrante del equipo de Noticias RCN utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir un poco más de cerca con los usuarios de la plataforma digital y responderles algunas inquietudes sobre su trayectoria, su papel de mamá y su hijo Dante.

Ana Karina usó la famosa herramienta de preguntas de las historias de la red social para resolver dudas frecuentes del público y aclarar algunos temas de los que recibía comentarios constantemente.

Uno de los fans de la celebridad se interesó por saber por qué su hijo, de tan solo tres años, aún no maneja una comunicación fluida, desconociendo si su edad estaba acorde con el proceso de crecimiento. Es probable que la persona haya asumido que el menor era mucho mayor de lo que es para presentar esta dificultad.

Por tal motivo, Soto no tuvo problema con enfatizar en esta situación y confesar que Dante fue operado cuando tenía solo un año de vida de frenillo lingual corto, una condición que hace que los movimientos de la lengua sean limitados y diferentes a lo común.

“La verdad no creo que esté tan grande porque tan solo tiene 3 añitos. Dante es operado de frenillo lingual corto, cuando tenía un añito. Todo es un proceso, así que poco a poco él va a hablar perfectamente”, indicó la presentadora.

De igual forma, en esta dinámica, la colombiana afirmó que ya no tendrá más hijos, pues junto a su pareja Alejandro Aguilar se pusieron como límite el 2020 para quedar en embarazo y no sucedió, así que ya no existe esta posibilidad.

Por último, reveló que ella no está casada con el actor, pero ya llevan diez años de relación y nueve de vivir juntos.