Andrea Bocelli, entre quienes niegan la existencia del coronavirus

El cantante Bocelli dijo que se sintió "humillado y ofendido" por las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno italiano en marzo para intentar contener el virus y reconoció que no cumplió con la prohibición de salir de casa si no era por una cuestión de urgencia.

"Hubo un momento, durante el encierro, que me sentí humillado y ofendido por la privación de la libertad de salir de casa sin haber cometido un delito y debo confesar públicamente que desobedecí esta prohibición, que no me parecía ni justa ni saludable", justificó.