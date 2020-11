Ansiedad y depresión: los fantasmas que vuelven a visitar a J Balvin

El reguetonero paisa, J Balvin, se ha sincerado con sus más de 44 millones de seguidores en Instagram respecto del momento de ansiedad y depresión por el que está atravesando, lo que lo ha llevado a estar brevemente alejado de las redes sociales. "Sé que he estado perdido de las redes, como todo ser humano he tenido mis pruebas y en este caso otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión", expresó en primer lugar.

Resaltó que no le gusta aparentar felicidad, sino por el contrario, ser muy real con su audiencia.

"No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad y que todo está perfecto porque soy un ser humano como cualquier otro. Soy también frágil y muy vulnerable... Entonces agradecerles que estén ahí conectados conmigo, que los amo mucho, que ya pronto, cuando pase toda la tormenta estaré por aquí haciendo chistes y todo, porque realmente actuar

no estoy pa' eso, sino para ser siempre real y compartir lo que siento en el momento".

J Balvin siempre ha sido muy abierto y sincero a la hora de hablar de sus problemas de salud mental. A principios del pasado mes de septiembre reveló durante una entrevista con el locutor, Enrique Santos, y que fue compartida en sus redes sociales, que su primer episodio de ansiedad/depresión/pánico le ocurrió hace aproximadamente unos siete u ocho años atrás.

Y, aunque en un principio se rehusó a buscar ayuda psiquiátrica, con el tiempo fue venciendo sus tabúes y actualmente es una de las voces más activas a favor de la ayuda psiquiátrica y psicológica para combatir las enfermedades mentales.

La depresión, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, "es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración... Puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria".

Por su lado, la ansiedad es definida en el portal Medline Plus como "sentimiento de miedo, temor e inquietud... Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias, como el desempeño en el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas".

José Álvaro Osorio Balvin - nombre de pila del cantante - se ha destacado como uno de los representantes urbanos más exitosos e importantes del momento.

Este año puso bailar a todos sus fanáticos con el lanzamiento de su álbum 'Colores', del que se desprenden pegajosos temas como 'Azul', 'Amarillo', 'Rojo', 'Verde', entre otros'.

Y, es uno de los cantantes con mayor número de nominaciones a los Latin Grammy 2020, cuya ceremonia se realizará el 19 de noviembre.