¿Apocalipsis a la vista? Investigadores aseguran que se acerca el fin del mundo

Una investigación publicada en ‘Proceeding of the National Academy of Sciences' (PNAS) asegura que el fin estaría más cerca de lo que la humanidad piensa, con base a la teoría del ‘Big Crucnh’.

Cabe recordar que, según el ‘Bing Bang’ el universo ha estado en constante aumento de materia y creación de cuerpos celestes.

Es que, según explican, la Tierra solo tiene 65 millones de años más de vida, lo que parece que es el tiempo de duración de un planeta.

“Es difícil imaginar que hace solo 90 años no sabíamos de la existencia de la mayor parte del universo que nos rodea”, cuentan en la investigación.

También indicaron que hay una aceleración de la masa en todo el universo, que después de 14.000 millones de años aumentó la velocidad en que se expande, siendo algo mortal para el planeta.

El artículo explica que “una expansión constante del cosmos donde, como en un pastel de pasas que se expande y aumenta de tamaño, las galaxias, como las pasas, se alejan unas de otras a una velocidad constante por unidad de distancia; por lo tanto, los objetos más distantes se mueven más rápido que los cercanos”.

Así las cosas, “desde la perspectiva actual, la realidad de un universo muy grande, antiguo y en expansión, lleno de miles de millones de galaxias que se alejan unas de otras a medida que el espacio cósmico”.

En medio de este estudio, el fin del Planeta Tierra estaría cerca, ya que se ve directamente implicada en esta expansión, acelerando su mortalidad.