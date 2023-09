¿Arroz o pan? Revelan cuál es el alimento que más engorda

Cuando nos acercamos a la semana de receso, y también están cada vez más cerca las vacaciones de final de año, muchas personas se han puesto como objetivo bajar de peso para poder lucir mejor en los viajes que hagan.

En el objetivo de bajar unos kilos de más, las dietas y la buena alimentación cumplen un papel fundamental, ya que solo con ejercicio será difícil conseguir los resultados rápidamente.

Le puede interesar: ¿Consume arroz recalentado?: Estos son los peligros a los que se puede enfrentar si lo hace

Muchas personas que buscan bajar de peso, adoptan dietas en las que se restringen de comer muchos alimentos sin tener el conocimiento o sustento necesario.

En medio de ese desconocimiento, hay quienes dejan de comer alimentos que disfrutan mucho, como lo es el pan o el arroz, ya que por años muchos han considerado que estos dos alimentos ayudan a engordar, o, por el contrario, evitan que las personas tonifiquen su figura,

La verdad de qué engorda más, ¿el pan o el arroz?

El portal web Trome conversó con la nutricionista Claudia Agüero (@nutriclauam) quien basada en sus conocimientos aclaró qué alimento engorda más y cuál deberían dejar de consumir las personas que quieren bajar de peso.

La experta fue clara en decir que no se puede hablar taxativamente sobre dejar estos alimentos, pero que si desea bajar de peso es importante tener un déficit calórico y en ese caso es importante bajar la cantidad de consumo de algunas comidas.

"Cuando quitamos el pan y el arroz de nuestra dieta logramos un déficit calórico, entonces la persona comienza a bajar de peso, tal vez no de la manera correcta, y por eso se asocia con que no son saludables", dijo la experta.

Sobre cuál de las dos opciones es más saludable, la respuesta de la nutricionista fue contundente: "Si hablamos de pan francés y arroz blanco, es más recomendable el segundo, ya que sigue siendo un alimento natural, que si bien ha pasado por un proceso, no es un alimento ultraprocesado como lo puede llegar a ser el pan".

Le puede interesar: El peligro que se expone al oler un carro nuevo: ¿podría provocar cáncer?

No obstante, aclaró que se puede seguir comiendo pan y arroz, si se tiene en cuenta la cantidad: "La cantidad de pan o arroz va a depender de la edad de la persona, de su peso o de su estado de salud, ya que no es lo misma cantidad que puede comer una persona con obesidad, diabetes o hipertensión que una persona sana o una persona más activa, quizás un deportista, reveló la experta. En el caso de un adulto sano podríamos decir de hasta un pan diario y hablamos de una porción de arroz, no mayor de 7 cucharadas, y que esté dentro de un equilibrio en un plato"