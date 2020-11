Artista colombiana marca nuevo referente en la joyería mundial

Con una colección 100% hecha a mano e inspirada en el papel diverso que tienen las mujeres del siglo XXI, la filántropa colombiana Ana María Bedoya Wagner se destacó recientemente en el ‘New York Jewelry Week’, evento que reúne a grandes celebridades de la industria de la joyería a nivel mundial.

“En Colombia tenemos demasiado talento y debemos sentirnos orgullosos y comprometidos de llevar esta tradición al mundo y creo que cualquier expectativa ya la he superado; en verdad no dejo de sorprenderme todos los días de este momento y agradecer por esta gran oportunidad que apenas empieza con la apertura de tantas puertas”, indicó Bedoya en diálogo con RCN Radio.

Lea también: Olimpia Coral Melo, la mexicana que logró crear Ley contra el acoso digital

Ana María, oriunda de Cali, es la primera colombiana en participar en dicha exposición joyera que finalizó esta semana en New York y a su vez fue una de las 50 seleccionadas entre millones de aspirantes del mundo para el programa ‘Here We Are’, que apadrina joyeros emergentes para potenciarlos.

La neuropsicóloga de profesión expuso que “mis piezas hechas a mano costaron tanto que llamaron la atención para participar en este gran evento; ganando además el derecho de participar el año que viene (2021) y de ser incluida en un proyecto que ellos tienen que se llama ‘Here We Are’, donde tendremos todo un año de asesorías con personas de la industria que nos ayudarán a impulsar las marcas y a posicionarlas”.

Su proceso de selección

De acuerdo con Ana María, su selección para integrar este selecto grupo la tomó por sorpresa, pues aplicó a dicha convocatoria sin ambición de ser seleccionada.

“Todo el proceso de selección fue online, era un cuestionario bastante complejo, pedían fotos, reseñas, escribir las aspiraciones sobre cómo estaba la marca y si te soy sincera en verdad yo decidí hacerla como por práctica y ver más como marca en qué debía enfocarme y trabajar para en algún momento llegar a un evento de esta magnitud, pero en realidad no me sentía del todo lista”, dijo Bedoya Wagner.

Agregó que “creo que es una de las enseñanzas más lindas que esto me deja porque a veces debemos perder el miedo y lanzarnos para llegar a este tipo de eventos”.

La mujer, sus roles y las joyas

Esta gemóloga preparada en el L’École des Arts Joailliers by Van Cleef & Arpels en París y becada en el de Gemological Institute of America, GIA, explicó por qué sus joyas son inspiradas en la mujer.

“Vengo de una familia de muchas mujeres, todas con gustos y roles diferentes pero que al final compartimos muchos sueños y metas. Hoy las mujeres cumplimos tantos roles que necesitamos que las joyas se adapten a nosotras; a nuestros gustos, eventos y hasta cambios de humor, por eso también me inspirar piezas modulares que puedan acompañarnos en el tiempo y crecer con nosotras y en todos nuestros roles”, señaló Bedoya.

Lea también: Primatóloga premiada por NatGeo denuncia que sigue la caza de monos para uso de la ciencia

Pero fue en Cali, en el Taller & Joyería Ortiz Rojas, de una familia de Mompox, donde Ana María se enamoró de la filigrana. “Debo confesar que me sorprende que en Cali no contemos con escuelas certificadas de joyería y mucho menos de filigrana, pero esto me llevó a conocer de primera mano artesanos y su legado, bajo el liderazgo de mi profesor Ángel Ortiz, y su escuela-taller”, indicó la destacada gemóloga.

Posteriormente, con el apoyo de Artesanías de Colombia y sus programas para fortalecer a los artesanos del país, Bedoya registró su marca Holystone (@holystonestore) y actualmente se encuentra en proceso de certificarse como joyera a través de la alianza con el SENA.

La industria de hombres que conquistan las mujeres

Ana María afirma que mucha gente asocia la joyería con las mujeres porque son quienes mayormente usan estos accesorios y a su vez están presentes en las campañas publicitarias, pero considera que realmente esta es una industria de hombres.

“Es una industria que a nivel mundial tiene mucho en qué crecer. La mayoría de mineros, talladores de gemas, gemólogos y joyeros son hombres, pero creo también que cada vez somos más mujeres aprendiendo y queriendo participar en ella. Las mujeres en esto estamos jugando un papel demasiado importante porque muchas de las voceras y líderes de este movimiento son mujeres y también demuestra la importancia de la mujer en cualquier industria”, expuso la gemóloga colombiana.

Con esta vitrina, Ana María Bedoya Wagner seguirá destacando su trabajo en plataformas internacionales, apostándole a una joyería más sostenible y épica.