La hija mayor del cantante de música popular Jessi Uribe compartió una publicación en donde les mostraba rápidamente a sus seguidores su nuevo hogar en la ciudad de Bucaramanga (Santander).

La pequeña, con un divertido video, mostró su nueva habitación, los espacios sociales y presumió de la nueva piscina que tienen dentro de su casa.

Luna no pudo ocultar su emoción al ver su nuevo hogar. Además, expresó que en una semana cuando ya todo estuviera acomodado haría un ‘House tour’ para su canal de YouTube.

Por otra parte, la pequeña también estuvo de cumpleaños el pasado fin de semana, momento que aprovechó Jessi para celebrarlo en familia. Cabe mencionar que actualmente el artista popular se encuentra en Bucaramanga, pues su mamá también estuvo de celebración.

Algunos internautas se mostraron molestos debido a que los artistas no están cumpliendo con los protocolos de aislamiento preventivo ante la pandemia del coronavirus.

“No que no se pueden hacer fiestas por el confinamiento”, “El papá del año jajaja. Ya con esa celebración cumplió con su hija mayor”, “No entiendo, entonces él viaja cada fin de semana a un sitio diferente... vea pues”, “La única forma de caerme bien es como hace feliz a sus hijos”, “Eso está bien que les dedique tiempo a sus hijos”, fueron algunos de los mensajes que recibió.