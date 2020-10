Así fue la fiesta de un paisa con 50 extranjeros que convocó por internet

También habilitaron otro espacio con un mapa, para que la gente que fuera llegando, marcara su país natal.

La idea era que la gente fuese llegando y marcara en nuestro mapa su país natal. Además tenía mi propio hashtag. Visionario e influencer desde el pregrado miamorchhh. Mis padres presos de la firewater se fueron relajando. pic.twitter.com/QYV9CiWrs1 — Juan Luis pero no guerra (@juanluisvl) October 5, 2020

Con el pasar de las horas, los padres se fueron tranquilizando e hicieron vida social en ‘espanglish’. “Evidentemente la fiesta se salió de control. Perdí a mi madre a manos de unos españoles con los que se puso a cantar: ‘para hacer bien el amor hay que ir al sur’. Todo el mundo estaba feliz y muy agradecido por haber abierto mi hogar para algo así”, aseguró el antioqueño.

“A las 12 hicimos el conteo regresivo en inglés, español, francés, alemán y hasta en hindi, fue una noche memorable. Finalmente, no nos dio para salir a rumbear, pero no hubo necesidad. Quizás el ambiente familiar y de amistad que se gestó no lo había tenido jamás en un año nuevo”, afirmó Juan Luis.