Asteroide 'potencialmente peligroso' se acerca a la Tierra

Recientemente la NASA confirmó que un asteroide de gran tamaño y 'potencialmente peligroso' se aproximará al planeta Tierra, el próximo domingo 6 de septiembre. El anuncio fue realizado mediante el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés), en donde se precisó que este objeto espacial ha sido identificado como 465824 (2010 FR).

Según la agencia norteamericana, esta roca espacial posee una dimensión cercana a los 270 metros en su zona más ancha y 120 metros en la más estrecha. Esto representa un objeto que posee el doble del diámetro del Coliseo Romano.

De igual manera, se reveló que el asteroide 465824 se dirige hacia nuestro planeta con una velocidad de 50.350 kilómetros por hora, lo que significa que este objeto se desplaza más rápido que la velocidad del sonido. No obstante, la NASA precisó que sus análisis sobre la trayectoria del asteroide, permiten establecer que no son altas las probabilidades de que impacte contra la Tierra.

Will #asteroid 2011 ES4 hit Earth? 🌎 No! 2011 ES4’s close approach is “close” on an astronomical scale but poses no danger of actually hitting Earth. #PlanetaryDefense experts expect it to safely pass by at least 45,000 miles (792,000 football fields) away on Tuesday Sept. 1.