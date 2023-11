Becas para estudiar en Suiza: dan $8 millones al mes y pagan el viaje, ¿Cómo aplicar?

Muchos profesionales buscan realizar un posgrado que les permita tener un perfil más competitivo en el mercado laboral. Sin embargo, la barrera económica termina siendo un obstáculo para muchas personas.

No obstante, existen muchas alternativas y convocatorias para poder estudiar sin gastar de más. Gracias a la alianza entre el Icetex el Gobierno suizo, la entidad tiene abierta una convocatoria de becas que cubren hasta el 100% del valor de la matrícula para los colombianos que quieran realizar doctorados, posdoctorado y trabajos de investigación en Suiza durante 9 meses.

Esta convocatoria se da a través de la Comisión Federal de Becas para estudiantes Extranjeros (CFBE) de la Secretaría de Estado para la educación, la investigación y la innovación de Suiza cubre, además de los costros de matrícula, mensualidad para sostenimiento, seguro de salud, gastos de instalación para el alojamiento y los tiquetes aéreos de regreso después de acabar el periodo de la beca.

“Estamos muy contentos de anunciar esta gran oportunidad, que además de permitirle a los colombianos interesados en adelantar doctorados, posdoctorados y trabajos de investigación en Suiza, también potenciará los proyectos académicos, laborales y de vida de los que lleguen a ser beneficiarios de estas becas. Este es el resultado del trabajo mancomunado entre el Icetex y Gobiernos de otros países, en este caso Suiza”, señaló el presidente del Icetex, Mauricio Toro.

Esta oportunidad, que estará abierta hasta el próximo 10 de noviembre, permitirá que más colombianos puedan internacionalizar sus proyectos de vida en este país europeo y adelantar sus estudios o trabajos de investigación.

Las becas están dirigidas a profesionales de cualquier campo académico, que tengan un alto conocimiento de inglés. Los interesados en postularse deberán llenar el formulario requerido por el Gobierno de Suiza, contar con cartas de recomendaciones de dos profesores y fotocopias de los respectivos títulos académicos.

Becas para doctorado

El estipendio mensual para esta beca será de 1.920 francos suizos, cerca de 8 millones de pesos. Los aspirantes deben contar con diploma de maestría o título equivalente reconocido por una universidad suiza y debe haberse graduado antes del 31 de julio de 2024. Este tipo de beca no es para personas que ya tengan título de Doctorado.

La beca cubre 3 años máximo empezando en septiembre de 2024 (los años no son otorgados automáticamente y cada solicitud de prolongación será estudiada según los criterios establecidos por la CFBE y los resultados académicos). El candidato debe haber nacido después del 31 de diciembre de 1988.

Becas para posdoctorado

Los aspirantes deben contar con diploma de doctorado, haberlo conseguido después del 31 de diciembre del 2020 y antes del 31 de julio del 2024 y ser reconocido por la universidad suiza. El estipendio mensual para esta beca será de 3.500 francos suizos.

Esta beca no podrá ser otorgada para un año sabático y es válida para investigaciones a tiempo completo y no se aceptan trabajos de campo fuera de Suiza. La beca cubre 12 meses empezando en septiembre de 2024 y no existe la posibilidad de alargar el tiempo.

Becas para Investigación

Los aspirantes deben contar con diploma de maestría o título equivalente reconocido por una universidad suiza. El aspirante tiene que haberse graduado antes del 31 de julio 2024. Como prueba, el Diploma tiene que ser enviado a la CFBE antes de empezar la beca.

El estipendio mensual para esta beca será de 1.920 francos suizos y la beca cubrirá hasta 12 meses a partir de septiembre de 2024 sin posibilidad de prolongar el tiempo. Las becas son para investigaciones de tiempo completo en Suiza y no son para personas que ya tengan un Doctorado. Los aspirantes deben haber nacido después del 31 de diciembre de 1988.

¿Cómo aplicar a las becas?

Los beneficiarios de estas becas iniciarán sus estudios a partir de 2024, la convocatoria ya está abierta y los interesados pueden postularse hasta este 10 de noviembre en https://acortar.link/gVEQbL