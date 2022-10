Bienestar laboral: Seis de cada 10 colombianos son infelices en su trabajo

Estos dos últimos e impredecibles años le han puesto los pelos de punta a directivos de compañías en todo el mundo. Han hecho temblar las estrategias de Talento Humano y llevado a reevaluar la importancia de la salud emocional en el entorno organizacional.

La gran renuncia, la migración masiva del talento a economías dolarizadas, la crisis logística, la tecnología y la recientemente popularizada “renuncia silenciosa”, han cambiado la forma en la que las personas trabajan y ganan dinero. Es por esto que las personas se están trasladando a empresas en las que puedan evidenciar una mejora en su calidad de vida.

En 2021, una encuesta de la consultora Gallup, reveló que Colombia que es el país en el que más personas consideran que son felices. El 83% de los colombianos encuestados señaló que se sienten felices o muy felices, seguidos de Kazajistán (76%), Albania (74%) y Malasia 73%). Sin embargo, las emociones laborales en nuestro país no cuentan la misma historia.

Según el Índice de Felicidad Organizacional de Iberoamérica, 6 de cada 10 colombianos son infelices en su trabajo. Esto obedece en mayor medida a la calidad de liderazgo, la carga laboral, el balance trabajo-familia o la implementación de modelos híbridos y como común denominador de todas las anteriores se encuentra el bienestar organizacional.

“Las personas ya no quieren trabajar donde les toca, sino donde se sienten valoradas, apreciadas y respetadas. Ya no es suficiente con un salario competitivo tratando de compensar una cultura laboral tóxica. Los colaboradores están más informados, empoderados, saben muy bien lo que pueden aportar a los negocios y esperan de las empresas una Employee Value Proposition diferenciadora”. Señala Juan Carlos Gutiérrez, CEO de Colombianos Exitosos.

Bienestar Estratégico es la metodología desarrollada por Colombianos Exitosos, empresa top en servicios de bienestar y felicidad laboral con operaciones en 17 países, entre ellos Colombia, México, Guatemala, Perú y Ecuador. El propósito de la empresa es mezclar entretenimiento y educación, para crear experiencias de alto impacto en el clima, la cultura y la felicidad de los trabajadores. Son expertos en convertir la diversión en momentos de inspiración para vivir una experiencia memorable y una huella poderosa de aprendizaje.

“Desde 2017, hemos ayudado a las empresas a construir culturas más saludables, optimistas y felices, impactando a más de 800 mil personas de 700 organizaciones alrededor del mundo. La digitalización de la vida laboral y la necesidad de mantener a los equipos de trabajo conectados, productivos y felices, nos llevaron a trabajar desde el 2020 con empresas en 17 países”. Agrega Gutiérrez.

Según Colombianos Exitosos los retos más grandes que tienen las empresas en términos de Clima Laboral son:

El primero es “Experiencia del empleado”, corresponde a la suma de momentos de valor, interacciones y percepciones que tienen los colaboradores en su paso por la empresa. Somos unos abanderados de que el bienestar debe ser transversal a procesos, herramientas y relaciones, porque es la base de una experiencia que realmente mejore la calidad de vida de los trabajadores.

Este último trimestre del año es perfecto para trabajar en calidad de vida, porque es la temporada de la navidad, del perdón, de limar asperezas y del “borrón y cuenta nueva”. Amor y amistad, Halloween y fin de año, son las temporadas en las que las empresas más invierten en bienestar.

El segundo reto, tiene que ver con el impacto. Para asegurar una experiencia WOW hay que sorprender. Usar nuevos formatos que involucren el juego, la tecnología y la kinestesia para enamorar los sentidos. Las actividades multisensoriales atraen mejor la atención de las personas y generan un mayor número de conexiones sinápticas que fortalecen la recordación y el aprendizaje.

El tercer reto es la variedad. Para impactar el bienestar organizacional en los diferentes momentos del año, hay que tener una buena bolsa de ideas. Colombianos exitosos cuenta con el portafolio más robusto de LATAM. Más de 100 actividades virtuales y presenciales que mezclan la realidad física con la experiencia digital y la diversión con el aprendizaje, para impactar el Employee Experience de los colaboradores y sus familias.

La felicidad en el trabajo y el bienestar laboral tienen todo que ver con productividad. Las empresas lo saben, las personas lo evidencian y cientos de estudios de prestigiosas universidades como Harvard, Yale y Oxford, confirman que las empresas que invierten en la salud física y emocional de sus equipos incrementan desde un 31% la satisfacción, la productividad, la innovación y hasta las ventas.