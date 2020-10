Billie Eilish se muestra por primera vez con ropa ajustada

Billie Eilish se convirtió en una de las artistas más famosas de la industria musical actual debido a su estilo diferente, las letras que incluye en sus temas y el impacto que han tenido sus sonidos desde que emprendió un camino artístico. La joven se ha salido de lo convencional entre otras estrellas y ha llegado a cautivar a millones de personas.

De igual forma, otro detalle que ha llamado la atención de sus seguidores a lo largo de los años es lo esquiva que se muestra ante las cámaras, la actitud tímida e incómoda en algunas entrevistas y el particular look que maneja en su trayectoria.

El vestuario y outfits que suele utilizar en eventos, presentaciones y videos musicales es un foco de atención entre el público, ya que sus prendas son holgadas, sueltas y grandes, evitando que su figura y cuerpo se marquen y sean centro de comentarios. Billie ha buscado no ser juzgada por su apariencia, sino por su trabajo.

Sin embargo, la joven de 18 años sorprendió en mayo de 2020 a sus fanáticos de redes sociales al compartir a través de su cuenta oficial de Instagram un avance de lo que sería el cortometraje ‘Not My Responsibility’, un proyecto dirigido por ella, donde muestra por primera vez cómo se despoja de esta ropa y deja al descubierto parte de su figura, como mensaje contra los estereotipos y críticas hacia el cuerpo ajeno.

Recientemente, en las plataformas digitales fue difundido un carrete de fotos de la intérprete de ‘Everything I Wanted’ caminando por la calle con un estilo de prendas fuera de lo común en su imagen. En este material, Eilish dejó de lado las prendas holgadas y vistió un esqueleto y una pantaloneta más ajustada a su figura.

daily reminder that billie eilish is sexier than you pic.twitter.com/rw5pAjaFQK