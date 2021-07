Británico que pagó un dineral para parecerse a un BTS, ahora se declara ‘transracial’

Hace unos años el nombre de Oli London salió a luz luego de conocerse de su obsesión por parecerse físicamente a uno de sus artistas favoritos, situación que lo llevó a someterse a varias cirugías plásticas.

London, quien actualmente tiene 31 años y es de origen británico, entró 18 veces al quirófano para lograr un rostro similar al del integrante del famoso grupo coreano de K-pop BTS, Park Ji-min. Dicha transformación se llevó a cabo en un lapso de 8 años y habría invertido alrededor de 150 mil dólares.

Ahora, el influencer reapareció en sus redes sociales sorprendiendo a sus seguidores al asegurar que se define como “transracial”. Oli aclaró que, así como hay personas que argumentan haber nacido en el cuerpo equivocado, él siente lo mismo en cuanto a su raza.

“Ya soy yo mismo. Finalmente, ya soy coreano”, aseguró. “Sé que mucha gente no me entiende, pero me identifico como coreano y ahora parezco coreano. Me siento coreano. No me identifico como británico, así que por favor no se refieran a mí como británico, porque me identifico como coreano”.