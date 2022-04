Burger Master: lo que debe saber para comer las mejores hamburguesas a muy buen precio

A partir de este 25 de abril y durante 7 días los 'hamburgueseros' de 21 ciudades de Colombia participarán en el ‘Burger Master’. El 'influencer' Tulio Zuloaga conocido como Tulio Recomienda, entregó algunos consejos para los artesanos y hamburgueserías del país.

“La invitación es a disfrutarlo y como consejo a que compartan. Ojalá vengan de a cuatro y se vayan para la siguiente, porque lo que queremos es que de verdad puedan probar y votar con justicia”, indicó Tulio Recomienda.

Los restaurantes pondrán a disposición de la ciudadanía su mejor receta por un valor único, sin importar el lugar, de 14.000 pesos. En cuanto a los acompañamientos, como papas a la francesa y bebida, se cobrarán entre 3.000 y 5.000 pesos.

Lea: ¿Cuál es la vitamina que necesitan las personas que no consumen carnes?

Al mismo tiempo recordó que esto es una competencia y al final, las personas son las que van a escoger qué hamburguesa se queda con el premio de ser la mejor, “ustedes pueden ver todos los participantes en la aplicación ‘Tulio Recomienda’, o en la página web, con los datos de todos los participantes, con fotos y demás”, resaltó.

En caso de que presente acidez, el doctor Jaime Bonilla, Asesor Médico de Bayer recomendó "evitar alimentos condimentados, picantes, cítricos, bebidas carbonatadas entre otros, ya que pueden generar algunos malestares digestivos".

Burger Master vuelve después de dos años de pandemia

Según resaltó el influencer Tulio Recomienda, la pandemia les dejó algunos aprendizajes, “la cosa más grande que aprendimos durante la pandemia, es que no podíamos hacer el ‘Burger Master’ durante la cuarentena porque este evento tenía que ser presencial, ya que aquí no es para vender hamburguesas ‘económicas’, sino para que vengan y puedan disfrutar del lugar”, aseguró.

“Yo necesito es que las personas lo conozcan y que vuelvan y también que pusimos las hamburguesas en el ‘top of mind’ de la gente, es decir en el 2018 no teníamos 300 peticiones, no había, hoy recibimos 6.000 peticiones, porque logramos que las hamburguesas se volvieran el menú de todos los días”, dijo.

Lea también: Programación de FilBo 25 de abril: La ciencia se toma Corferias

¿Cuál es la clave para ganar?

Por último, en conversación con RCN Mundo, le preguntamos al influencer ¿ cuál era la pieza clave para que un artesano o un chef, pudiera ganar en esta nueva edición?, e indicó que “yo creo que es el equilibrio entre los ingredientes, a la gente le gusta que las cosas cambien, es decir le gustan algunas salsas que tengan un buen equilibrio de dulzor, que propagan algo nuevo y diferente”, indicó.

Al mismo tiempo añadió que “el gran secreto que tenemos en los últimos años no es el tamaño, no, es la más equilibrada. Y sobre esa base clásica han hecho diferentes creaciones”.

Finalmente, Tulio indicó que Colombia tiene una riqueza gastronómica gigante e invitó a todas las personas a que participen de este evento que se realizará en toda Colombia.