Acostarse en la cama y sentir las sábanas limpias es una de las sensaciones más placenteras para las personas a la hora de dormir, pero en muchas ocasiones, se olvida el aseo de estas.

De acuerdo con una encuesta hecha a solteros británicos, cerca de 45% de los hombres olvida lavar las sábanas o cambiarlas por al menos 4 meses, esto en contraste con las mujeres (62%) que indican que hacen el cambio de las sábanas cada dos semanas.

Aunque hay muchas excusas para no lavarlas, para los solteros las más comunes son: se me olvidó (67%), no es necesario hacerlo con frecuencia (38%) e incluso algunos mencionan que no tienen más sábanas (22%).

Y es que para muchos las sábanas pueden estar limpias, por lo que no consideran hacer el cambio de estas, no obstante, lo que no tienen presente es que allí quedan la piel muerta, los ácaros y las bacterias.

De acuerdo con Philip Tierno, un microbiólogo de la Universidad de Nueva York, mientras se duerme las personas liberan células muertas y si las sábanas llevan mucho tiempo, esto ayuda a que las bacterias se proliferen.