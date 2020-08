Camilo Echeverry y la polémica por decirle a Montería "pueblo pequeño"

Camilo Echeverry se convirtió en tendencia en Twitter debido a que revivieron una parte de la entrevista que tuvo en el programa 'Masacote' del podcast del comediante Vicente 'Chente' Ydrach donde habló de su trayectoria musical.

En una parte de la conversación, el puertorriqueño le cuestionó por el comienzo de su carrera en el programa ‘Factor XS’ del canal RCN y sobre el tipo de relación que tenía con sus papás en ese momento. “¿Te decían palabras de aliento? ¿Qué tipo de cosas te decían?, expresó.

A lo que Camilo le respondió: “Bueno, para que te hagas una idea, yo vivía en un pueblito pequeño que se llama Montería. Allá el cantautor, el artista no existe, es un lugar donde todo es mucho más artesanal, donde la agricultura y la labor de pueblo es lo que protagoniza todo. Mis papás son apicultores, gente que trabaja con las abejas, mi mamá panadera también”.

Y continuó explicando que él y sus papás estaban poco preparados para la fama y el éxito que empezó a tener en Bogotá, luego del programa.

Sin embargo, los cordobeses se mostraron un poco molestos por la manera en que se refirió a la ciudad y a su cultura.

Las hermanas López, Adriana Lucía y Martina ‘La Peligrosa’, no dudaron en reaccionar a través de las redes sociales.

A mí no me ofende para nada que digan que Montería es un pueblito artesanal porque la verdad no tengo ni idea qué quiere decir eso. Lo que sí me parece muy preocupante y triste es el desconocimiento absoluto de la historia, la de nuestros cantautores que han resistido por años.