Carbohidratos: ABC para su consumo y no acabar enfermo

Los carbohidratos son básicamente la estructura de energía que más utilizan los seres humanos en el transcurso del día para mantener las funciones vitales, es decir, para mantenerse activos.

De los carbohidratos se puede advertir que pueden ingresar varios tipos: unos que llegan rápido a la sangre y otros que llegan despacio. Los que llegan rápido son los que producen “gasolina corriente rápida”, es decir que se pueden utilizar en el momento con mayor eficiencia, pero estimulan de forma muy rápida la producción de insulina.

Los carbohidratos lentos son aquellos que se demoran más tiempo en llegar a la sangre y se vuelven azúcar o glucosa en el torrente sanguíneo, de forma que estimulan en menor medida los niveles de insulina en el cuerpo.

Ahora bien, en Colombia el problema radica en que las personas no conocen los tipos de carbohidratos que hay, por lo tanto, se cree que cualquiera llega al mismo tiempo a la sangre y forma glucosa a la misma velocidad, cuando no es así. Es ahí donde se empiezan a desarrollar muchas enfermedades por el consumo excesivo de esta sustancia, como envejecimiento de las arterias, enfermedad cardiovascular, todos los tipos de cáncer, diabetes, hipertensión, etc.