Carlos Villagrán y la última vez que se vio con Ramón Valdés

El 2020 se ha convertido en un año en el que los fanáticos de ‘El Chavo del 8’ se han enfrentado a diferentes noticias relacionadas con la producción y algunos secretos que se escondían tras las cámaras. Tras la salida del proyecto del aire, algunos detalles se conocieron del desarrollo de esta historia.

Uno de los famosos que se ubicó en el centro de comentarios y reacciones ha sido el fallecido actor Ramón Valdés, que le dio vida a ‘Don Ramón’, y se convirtió en el eje central de muchas características de la producción. Aunque han salido a la luz algunas fotos inéditas, recientemente uno de sus excompañeros recordó la última vez que lo vio.

Se trata de Carlos Villagrán, 'Quico' en la trama, que durante una conversación con la hija de Ramón Valdés habló de la última oportunidad que tuvo para verlo y charlar con él antes de que partiera de este mundo.

A través de un Instagram Live, el artista mexicano contó detalles de la fuerte amistad que creó con Valdés durante el trabajo que llevaron con Chespirito. En este espacio, Villagrán revivió aquel momento en el que fue a visitar a Ramón al hospital, una vez se informó de su grave estado de salud.

Carlos indicó que antes de viajar a Bolivia y Perú, quiso ver a su amigo en el Hospital Santa Elena, donde se encontraba luchando por su vida. En medio de bromas, ambos se abrazaron y experimentaron un ambiente muy nostálgico.

“Entré y él siempre con sus bromas, a pesar de que estaba ya muy delgadito y todo. Yo lo vi muy delgado y ya vi que le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. A lo cual él me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’”, relató el actor en la conversación.

“Le dije: ‘¿Allá con el señor?’. ‘No te hagas el tonto, allá abajo’, me respondió”, agregó la celebridad sobre este encuentro que vivieron.

De igual forma, Villagrán recordó el día que se enteró de la muerte de Valdés y aseguró que fue muy “doloroso” para él, a pesar de que ya sabía que sucedería por la condición de salud que tenía.

“Ese día estuve muy triste. Aunque la esperaba, cuando te llega la noticia ya sabes que es oficial. Entonces me llegó una foto suya. Estaba yo sentado, me la quedé viendo y me quedé sin palabras. Perderlo fue muy doloroso para mí”, afirmó Carlos.