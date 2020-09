Carolina Guerra confundió su rostro con el de la novia de Diego Cadavid

Las entrevistas de ‘Diva Rebeca’ han divertido a cientos de personas en redes sociales, debido al toque de humor y sarcasmo que le pone a cada tema. Variedad de entrevistados han pasado por este espacio online y han revelado detalles de su vida personal y profesional.

En esta ocasión, la invitada fue la famosa actriz y presentadora Carolina Guerra, que tocó varios aspectos de su vida actual, entre los que destacaron su trayectoria en los medios y sus relaciones amorosas. Sin embargo, la atención se centró en un gracioso momento que vivió la celebridad en medio del diálogo.

Según quedó registrado en el video, ‘Diva Rebeca’ revivió la relación sentimental que sostuvo la artista con Diego Cadavid, con quien duró cuatro años, pero lo hizo a través de una imagen que causó una épica reacción en Guerra.

En la entrevista, el personaje encarnado por Omar Vásquez mostró, aparentemente por error, una fotografía del músico y actor en compañía de su actual novia Laura Archbold y Carolina se confundió creyendo que era ella la que aparecía en la instantánea.

“¿Esa soy yo? ¡Ay, no! Marica, no soy yo. ¿Ay! Juepucha”, expresó la actriz antes de levantarse de la silla y reírse sorprendida por el error que había cometido al no observar detenidamente la imagen.

“Son tan parecidas, ¿verdad? Las busca igualitas”, afirmó ‘Diva Rebeca’ entre risas, mientras Carolina aseguraba incrédula que le parecía “tenaz” la equivocación que acababa de pasar.

Tras estos comentarios, la también modelo indicó que su expareja tiene muy buen gusto para las mujeres y se hace evidente el estilo de chicas que le atraen. En este espacio, Carolina aprovechó para destacar la buena pareja que conformó con el fotógrafo y el amor que sostuvieron durante la relación.

La actriz señaló que actualmente se lleva muy bien con su colega y es consciente que para ambos este noviazgo fue algo importante en sus vidas. En ocasiones han trabajado juntos y llevan un buen vínculo personal.

Carolina Guerra aceptó el parecido que existe a veces entre Laura Archbold y ella, pero exalta bastante la belleza que tiene la joven. De igual manera, la artista puntualizó en que se lleva bien con la actual pareja de Cadavid y se la ha topado un par de veces.

En la entrevista, la presentadora habló de sus posiciones políticas, de su matrimonio, de las razones por las que terminó con Cadavid y de su vida actual.