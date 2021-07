'Chiky Bombom' y la dura historia que casi la lleva a acabar con su vida

Lissette Eduardo más conocida como “ChikyBomBom La Pantera” en redes sociales, nació en República Dominicana pero arribó a Estados Unidos, más exactamente a Nueva York antes de los 8 años. Allí vivió su adolescencia y años más tarde empezó a subir varios videos en los que transmitía mensajes de empoderamiento y autoestima.

Sin embargo, no todo fue tan positivo en su vida y en medio de una entrevista confesó que la depresión la llevó. planear su muerte y también la de su único hijo.

En medio de su confesión, explicó que siempre tuvo temor de ser madre soltera y cuando su matrimonio no pudo continuar la tristeza la llevó a un límite en el que pensaba que vivir era un martirio. Lissete dijo: "Lo primero que yo le pedía a papá Dios era que yo no quería ser madre soltera, eso ha sido lo más grande que me ha pasado en la vida".

Además agregó: "Yo planeaba mi muerte y la muerte de mi hijo porque yo no tenía trabajo, yo pasé hambre conocí la 'olla' que es no tener un dólar para comprarle leche a tu hijo".