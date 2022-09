Ciática: síntomas, problemas y cómo prevenirla

Especialmente en la edad adulta y en la vejez es cuando las personas suelen experimentar alguna molestia en su espalda. No obstante, actualmente, a temprana edad hay quienes aseguran sufrir alguna dolencia en esta parte del cuerpo y que con frecuencia tendría que ver con la ciática.

Si bien las dolencias en la zona lumbar no siempre tienen que ver con la ciática, esta sí es una de las dolencias más frecuentes del sistema nervioso y quizás una de las más molestas. El trabajo en casa, el encierro que implicó la pandemia, el no hacer pausas activas y una mala postura son las principales causas de esta dolencia.

¿Como identificar los síntomas?

En este punto es importante aclarar que este dolor se produce en un solo lado del cuerpo porque se comprime el nervio ciático, causando inflamación y hasta endurecimiento en la zona lumbar. Este es un nervio que inicia desde la columna y va hasta los dedos de los pies, pues se encarga de conectar la médula espinal con los músculos de la pierna.

Ahora, en cuanto a cómo identificar que está teniendo problemas con este nervio, las personas pueden sentirlo como una sensación de sacudida o también como una descarga eléctrica a la hora de toser o estornudar. No obstante, no todos suelen sentirlo de la misma manera, pues el entumecimiento, hormigueo y debilidad en la pierna también son otras formas de identificar que algo no anda bien con la ciática.

Cabe señalar que también puede estar relacionado a una hernia discal, afectación que ocurre en el disco cartilaginoso ubicado entre los huesos de la columna vertebral. En caso de tener dudas sobre cuál es el padecimiento, querer identificar a pleno la raíz del dolor y que este sea muy intenso, se recomienda asistir a un centro médico y realizar una resonancia magnética, con el fin de identificar si hay otros trastornos en la médula espinal.