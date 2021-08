Sin duda alguna Colombia produce el mejor café del mundo, sin embargo, los colombianos no suelen consumirlo. Nuestro país es el tercer mayor productor de café en el mundo y el primero de cafés arábigas lavadas.

Su diversidad de climas, suelos, condiciones culturales y ambientales únicas para la producción de diferentes perfiles de taza de acuerdo con el gusto de cada persona en particular. No obstante, el consumo de café en Colombia no supera los 2,2 kg/persona/año, una de las razones es que los consumidores suelen cometer errores al seleccionar o preparar una taza de café.

Por este motivo le señalamos cuáles son los errores más comunes al momento de elegir o preparar un buen café.

Errores al elegir un café.

Comprar el café más barato

Si el criterio para comprar el café es únicamente que tenga el precio más bajo, seguramente tendrá un producto de mala calidad, en muchos casos mezclado con materias primas importadas de la especie robusta las cuales son más amargas y con el doble contenido de cafeína.

Esto ayuda a generar estados de ansiedad, así como la necesidad de aplicar otros ingredientes como azúcar, saborizantes, entre otros para hacerlos más agradables al gusto. Tenga en cuenta que un buen café no necesita azúcar.

No revisar el empaque del café

El empaque es muy importante pues debe impedir ingreso de luz y humedad que pueda dañar el café, también se debe revisar que cuente con una válvula desgasificadora, esto es una especie de “botón” con orificios, que permite liberar lentamente el CO2 del café recién tostado.

Esto impide la entrada de oxígeno y así se evita la oxidación del grano, por lo que no no habrá sabores y aromas desagradables en la bebida.

Compra un café de alto tueste para que rinda más

Los cafés con puntos de tostión alta, en muchos casos, están enmascarando defectos del grano, así mismo generan sabores a humo, caucho y carbón. La mejor manera de apreciar un café 100% colombiano es en tostiones medias, donde la caramelización de los azúcares del grano, permite tener una taza dulce con notas frutales y florales de calidad.

Comprar empaques con gran contenido de café

Al abrir un empaque de café este debe consumirse en el menor tiempo posible, preferiblemente no más de una semana, después de este tiempo nuestro café tendrá una condición llamada “reposo”, dándole notas desagradables a la bebida.

No constatar que el café tenga el sello de café de Colombia

Al comprar un café este sello se tiene la garantía de haber adquirido la mejor materia prima, café 100% colombiano de uno o varios de los 23 departamentos cafeteros de Colombia.

Errores preparar un café

Guardar el café en la nevera

El café posee una condición llamada higroscopía, que consiste en absorber humedad del medio ambiente, al guardarlo en la nevera el café va a absorber humedad junto con todos los olores que expiden los demás alimentos allí almacenados. Siempre debe mantenerse en un lugar seco y alejado de la luz, en un empaque con válvula desgasificadora.

¿Filtro de papel o de tela?

Cuando se prepara en olleta el filtro de tela es una alternativa excelente y económica, solamente se debe tener presente el filtro debe ser enjuagado con agua caliente antes de cada preparación y luego de ser utilizado tiene que ser lavado con un jabón preferiblemente neutro.

Recuerde que un café 100% colombiano reúne las mejores fragancias, aromas y sabores, no obstante, existen miles de opciones para tomar una bebida a base de café y cada uno puede personalizarla de acuerdo sus nuestras preferencias.