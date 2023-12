¿Cómo cuidar a sus mascota en Año Nuevo? Estas recomendaciones le ayudarán

Las festividades son épocas en las que las familias se reúnen para compartir, reunirse a cenar y repartir regalos. No obstante, algunos miembros de estas pueden verse fuertemente afectados por los cambios, tanto de horario como de alimentación.

Se trata de las mascotas, que en estas fechas pueden verse fuertemente afectadas por los cambios de rutina, alimentación e incluso por la pólvora.

Tanto perros y gatos son sensibles a los sonidos fuertes y destellos de la pirotecnia, por eso no es raro notar las diferentes campañas que se han realizado para no afectar a los animalitos.

Lea además:Los gatos pueden enfermarse incluso si no salen de casa

Por otro lado, la alimentación puede ser algo fundamental en estas fechas, pues el cambio en el horario o incluso en la ingesta puede generarles grandes problemas estomacales.

Por eso, RCN Radio consultó a la médico veterinaria y zootécnica de Agrocampo, Angie Carvajal, para saber algunos consejos para tener en cuenta a la hora de celebrar con nuestros peludos.

Intoxicaciones en las mascotas

En estas épocas decembrinas las intoxicaciones pueden ser bastante frecuentes entre los animales, pues la comida o bebida humana está al alcance de su hocico.

Estas intoxicaciones puedes ser por ingesta, contacto o, en raras ocasiones, por inhalación, comenta la doctora Carvajal.

“Hay diferentes factores que pueden ser tóxicos, en este caso, hay plantas, alimentos o medicamentos que pueden llegar a ser tóxicos en nuestros animales. En esta época hay que tener mucho cuidado con las plantas, en especial la flor navideña, que, aunque es inofensiva para nosotros, para los animales son tóxicos”, reconoce la especialista.

Alimentación de las mascotas en Año Nuevo y celebraciones

Uno de los casos específicos en los que se debe tener especial cuidado con los animales es en la alimentación, al respecto la veterinaria no sugiere darle grandes cantidades de alimentos como buñuelos o natillas.

“Lo ideal es que no lo consuman, pero si le quieren dar un bocadito, no es malo. Todo va en la dosis”, destaca Carvajal. “Lo ideal es no dañarles su dieta”, agrega.

Asimismo, menciona que se debe tener cuidado con las nueces de macadamia, las uvas o uvas pasas, el ajo y la cebolla, pues son alimentos tóxicos para las mascotas.

De interés: ¿Cada cuánto debe llevar a su perro al veterinario?

Recomendaciones para cuidar a las mascotas ante la pólvora

El sonido de la pólvora puede aturdir y hasta llevar a la muerte a los animalitos, por eso hay varios métodos que se pueden utilizar para que se pueda reducir el miedo a estos eventos.

De acuerdo con la veterinaria Angie Carvajal, lo primero y más esencial es jamás dejarlos solos.

“Si saben que su mascota es muy nerviosa, nunca hay que dejarlo solo”, recalcó.

Además, recuerda que se pueden utilizar esencias en diferentes presentaciones. En el caso de los gatos, sugieren un ambientador que se puede colocar en los tomacorrientes y eso les ayuda a relajarse.

Aunque puede haber muchos factores que puedan afectar a su mascota, Carvajal resalta que es importante no automedicar a las mascotas, ni darles medicamentos de consumo humano, pues esto puede generarles graves problemas.