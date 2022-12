¿Cómo cuidar las flores? tips para hacerlo según el ambiente

El baño de las flores con agua tibia es uno de los mejores trucos para que estas duren cortadas durante mucho más tiempo, ya que permitirá que su absorción sea con más facilidad. Evite regarlas con agua fría.

Asimismo, no debe poner muchas flores en un mismo jarrón, a pesar de que su aspecto visual sea estupendo, esto también hará que estas no duren tanto porque el espacio reducido no permite la correcta circulación del aire. Es así que se recomienda separarlas en dos objetos totalmente distintos.

Si las flores fueron un regalo para adornar su vivienda, también es muy importante que les aplique “alimento para flores”, que las conserva más tiempo, y que debe ser vertida en el agua tibia que mencionamos con anterioridad. En caso de que no cuente con esto podrá hacerlo con azúcar o unas gotas de vinagre blanco. Si sus flores son de jardín, solo basta con tenerlas arregladas, ya que el sol y los nutrientes del suelo y el agua las mantendrán vivas por demasiado tiempo.