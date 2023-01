¿Cómo cuidar las rosas? Tips para que le duren más tiempo

Los regalos florales, especialmente las rosas, son ideales para regalar a una persona especial, ya sea una pareja o familiar, sin importar la fecha que sea. Además, también son perfectas para decorar su hogar y permitir que su belleza y aroma den vida y color a un cuarto.

No obstante, muchas personas no son fanáticas de tener flores o rosas en su hogar porque no saben cómo mantenerlas por más tiempo y tienen en su pensamiento que se dañarán muy rápido.

Por eso, a continuación podrá encontrar los mejores consejos para mantener un ramo de rosas en buenas estado y fresco en su casa, especialmente cuando estamos cada vez más cerca de San Valentín.

Tips para que las rosas duren más tiempo

1. Coloque las rosas en agua: Tan pronto reciba o compre el ramo de rosas, póngalas en agua. Lo ideal es que las ponga en un recipiente con el nivel de agua suficiente para que los tallos queden totalmente sumergidos.

2. Prepare bien el agua: Para que su ramo de flores puedan durar más tiempo fresco y bellos debe vigilar que no haya bacterias en el agua. Para esto, añada unas gotas de alcohol o enjuague bucal al agua.

3. Cortar los tallos: Entender hasta qué punto cortarlos es fundamental para conservar un ramo de rosas. Los tallos de rosas cortadas tienden a cicatrizar, un gesto natural de la planta, que impide la absorción de agua. Por eso, cortar de manera regular los tallos permite favorecer que la planta se mantenga hidratada.