¿Cómo cuidar sus jeans para que tengan una mejor vida útil?

Esta prenda es una de las más populares en el mundo desde su creación a finales del siglo XIX, los jeans actualmente se han convertido en un accesorio imprescindible por su versatilidad y comodidad.

Pero es precisamente ese uso regular lo que ocasiona que se deterioren rápidamente o que se desgasten con facilidad. El cuidado adecuado no solo le va a garantizar que luzcan bien durante mucho más tiempo, sino que también ayudará al medioambiente evitando su prematuro desecho.

Instrucciones de lavado

En la mayoría de los casos no le vemos relevancia a la información que viene impresa en la etiqueta que está al interior de estos, pero allí hay datos importantes para su cuidado, estos no están de adorno.

Cuando pensamos en limpieza inmediatamente pensamos en la lavadora, pero si quiere darle una vida más larga a sus jeans es lo último que debe hacer, porque de tanto lavarlos perderán su color, tomarán mal olor y hasta se pudrirán.

Si ha derramado algo sobre ellos lo primero que debe hacer es enjuagar con agua fría antes de que se seque la mancha. Algunos detergentes vienen súper concentrados y suelen funcionar perfectamente para limpiarlos.

Si no hay más salida, lávelos con agua fría en la opción de ciclo delicado y procure no secar en máquina o no en su totalidad. Si termina antes de finalizado el ciclo de secado, déjelos un poco húmedos, esto puede evitar las arrugas y el desgaste innecesario.

Cuidado para preservar su color

Si usted acaba de comprar unos jeans y se los ha puesto algunas veces pero cree que debe lavarlos, antes de esto, debe sumergirlos en un platón con agua fría, rosearles un poco de sal de cocina y dejarlos allí por al menos 24 horas. Esto le ayudará a que pegue y conserve su color original por mucho más tiempo.