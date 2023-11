¿Cómo detectar si su pareja está fingiendo en la intimidad? Consejos de un experto

En las relaciones íntimas llegar al clímax se convierte en la cumbre para las parejas. No obstante, en algunas ocasiones muchos no saben descifrar si estas demostraciones de placer son reales o no.

Y es que los preliminares son fundamentales para poder alcanzar los momentos de placer con la pareja, pero no todo el tiempo es suficiente y tienen que mentir en la cama.

En este episodio de En Cuatro, un podcast de RCN hecho por mujeres para mujeres, hablamos con Ezequiel Peralta, psicólogo y sexólogo clínico argentino, quien dio algunos parámetros para descubrir si su pareja no está disfrutando del acto amatorio.

Lea además: ¿Cuáles son las fantasías más comunes de las mujeres?

Lo principal a tener en cuenta: fingir en la cama no es solo de mujeres, pues los hombres también suelen hacerlo sin que sus parejas se enteren.