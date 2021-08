¿Cómo encontrar el lugar perfecto para construir la casa de sus sueños?

3. Identificar un desenglobe

Para que no lo engañen, aprenda a verificar si el terreno en el que está interesado no ha sido dividido por el dueño para su posible venta.

“Cuando vamos a adquirir un lote de terreno que en algún momento formó parte de un predio de mayor extensión y que fue el predio sobre el cual se obtuvo la licencia y se realizó el desenglobe, hay que verificar no sólo el certificado de libertad y tradición del lote, sino también conocer el folio de matrícula que es el predio de mayor extensión, ya que sin este folio se puede recaer en embargos y afectaciones”, destacó el abogado.

Además de lo anteriormente mencionado, hacer una verificación de toda la historia del inmueble, verificar las condiciones geográficas del lote y contar con asesoría de la elaboración del contrato de compraventa son fundamentales para tener una buena compra.