A diferencia de limpiar las baldosas de su casa o aspirar las alfombras, limpiar sus joyas (especialmente las que son de plata que se empañan fácilmente), probablemente no sea uno de los quehaceres que tenga en la parte principal de su lista de tareas pendientes.

Aunque es fácil de lograr, esta tarea de limpieza puede ser fácil de posponer, porque las piezas de plata que usamos todos los días, no siempre se empañan rápidamente.

Estos collares o aretes que se usan frecuentemente solo necesitan una limpieza ocasional. Mientras que las joyas de plata más finas que se guardan en cajas, se oscurecen rápidamente por la no exposición y la falta de uso, son las que podrían necesitar un lavado más riguroso.

Acá le enseñamos algunas técnicas de limpieza para joyas de plata con métodos sencillos de bricolaje que eliminan el deslustre y restauran su brillo. Necesitará tener a la mano algunos implementos caseros.

¿Cómo limpiar sus joyas de plata con jabón de loza?

Implementos de limpieza con jabón para platos

Un cepillo de dientes

Un Paño de microfibra

Un Jabón para platos

Una taza de agua tibia

Ponga a remojar las joyas de plata, agregue unas gotas de jabón líquido para platos al agua tibia. Mezcle hasta que se formen burbujas. Remoje las joyas en la solución durante cinco a 10 minutos.

Posteriormente, se un cepillo de cerdas suaves, como un cepillo de dientes, para limpiar cualquier grieta. Enjuague las joyas en agua tibia. Luego seque y frote suavemente las joyas con un paño plateado o una toalla de microfibra. Evite usar toallas de papel, ya que pueden rayar la plata.

Consejo: Las joyas de plata fina con diamantes u otras gemas preciosas a menudo también se pueden limpiar con agua y jabón. Sin embargo, considere hablar con un joyero antes de limpiar los objetos de valor o limpiar la pieza profesionalmente para que sea seguro.

¿Cómo limpiar sus joyas de plata de ley?

Sus piezas de plata probablemente estén hechas de plata de ley en lugar de plata pura. La plata de ley suele contener alrededor del 7,5 por ciento de cobre, lo que la hace más fuerte que la plata pura del 99,9 por ciento (que es rara), pero también es más probable que se empañe. (El cobre es el principal culpable detrás del deslustre en las joyas de plata de ley).

Para saber si sus joyas son de plata de ley frente a chapadas en plata, compruebe el cierre para ver si hay una marca que diga 9,25, 925/1000, Sterling, S/S o Sterling 9,25. Si tu collar o pulsera no tiene estas marcas, probablemente esté plateado.

Si el agua y el jabón no funcionan, puedes probar otros métodos de bricolaje para limpiar la plata que utilizan la despensa común y los alimentos básicos domésticos, incluyendo bicarbonato de sodio, jugo de limón, aceite de oliva, vinagre blanco, sal y pasta de dientes.

Otras soluciones

Limpieza con mezcla de limón y aceite de oliva

Mezcle 1/2 taza de jugo de limón y una cucharadita de aceite de oliva. Sumerja un paño limpio en la solución y frote suavemente la plata hasta que brille. Enjuagar y secar.

Limpieza con vinagre y bicarbonato de sodio

Mezcle 1/2 taza de vinagre blanco y dos cucharadas de bicarbonato de sodio, luego deje que sus joyas de plata se empapen en la mezcla durante dos o tres horas antes de enjuagarlas y pulirlas.

Limpieza con crema de dientes

Una pequeña cantidad de crema de dientes diluida y un cepillo de cerdas suaves pueden hacer maravillas para limpiar las joyas de plata de ley 925. Solo asegúrense de que la crema de dientes no sea una fórmula blanqueadora, y no use este método en nada plateado.

¿Cómo limpiar la plata esterlina con bicarbonato de sodio?

Implementos de limpieza de plata esterlina con bicarbonato de sodio

Microfibra

Bicarbonato de sodio

Agua

Haga una mezcla con dos partes de bicarbonato de sodio con una parte de agua para hacer una pasta, luego frote suavemente la mezcla sobre las joyas. Deje que la pasta se seque por completo para eliminar el deslustre.

Luego enjuague y seque con un paño suave o una toalla de microfibra. También puedes seguir un método similar usando almidón de maíz.

¿Cómo limpiar los anillos de plata?

Lo mejor es empezar con una limpieza suave para no dañar el anillo. Si el agua y el jabón no son suficientes, puedes usar un cepillo de dientes limpio para limpiar cualquier detalle que permanezca empañado. Los métodos de bricolaje descritos anteriormente también pueden funcionar para limpiar los anillos de plata.

El mejor método para limpiar los anillos de plata dependerá de los otros materiales de la pieza, como la turquesa, las perlas y otras piedras preciosas o metales preciosos.

Estos podrían dañarse con ciertos métodos de limpieza. El vinagre, por ejemplo, puede dañar las piedras porosas, y el bicarbonato de sodio puede rayar metales blandos. Una vez más, si el anillo es precioso, consulte a un profesional antes de limpiarlo.

¿Cómo limpiar las cadenas de plata?

Implementos de limpieza

Una taza grande

Un paño suave

Papel de aluminio

Un sartén de agua hirviendo

1/4 de taza de bicarbonato de sodio

Dos cucharadas de sal kosher

Las cadenas de plata en collares y pulseras pueden empañarse fácilmente por contacto con lociones, perfumes y sudoración, y estas delicadas piezas a menudo necesitan un cuidado especial. Afortunadamente, puedes usar el mismo método que para limpiar los cubiertos de plata para las cadenas.

El deslustre en la plata es a menudo sulfuro de plata, que se crea cuando los átomos de azufre se combinan con la plata. Este método de limpieza utiliza papel de aluminio para alejar los átomos de azufre de la plata y hacer que la pieza brille. Tenga en cuenta que esta estrategia es efectiva, pero puede oler desagradable.

Procedimiento

Cubra toda la superficie de un tazón o sartén grande con papel de aluminio. Llene la sartén con agua hirviendo. Agregue 1/4 de taza de bicarbonato de sodio y dos cucharaditas de sal kosher al agua y revuelva. Se formarán burbujas.

Posteriormente, ponga las joyas de plata en la solución y mezcle suavemente, teniendo cuidado de no golpear las piezas juntas o contra los lados de la sartén. Deje que se siente hasta 5 minutos. Retire y seque bien con un paño suave.

¿Cómo evitar el deslustre en las joyas de plata?

La clave para que las joyas de plata no se deslustre son las de prevención. Aunque no puedes proteger completamente la plata del aire, el calor o la humedad, puedes hacer todo lo posible para limitar la exposición.

En primer lugar, todas las joyas de plata deben almacenarse correctamente en bolsas suaves y antideslustre en un lugar fresco y oscuro. Cuanto menor sea la humedad, mejor. Algunas personas añaden un trozo de tiza, un paquete de carbón o incluso bolsas de silicona en cápsulas para ayudar a eliminar la humedad.

La humedad adicional también es la razón por la que dejar joyas en el baño no es una buena idea. Retire los anillos, pendientes y otras piezas de plata antes de ducharse, nadar o lavar los platos, y asegúrese de poner sus joyas al final, después de que todos sus perfumes y lociones hayan tenido tiempo de hundirse.