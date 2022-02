Cómo puede saber cuándo debe terminar una relación

No es un secreto para nadie que es difícil aceptar la realidad, ya que desde pequeños en varios ámbitos culturales se nos ha enseñado que “el amor es la respuesta” a todos nuestros problemas.

Tal vez esto sea cierto, pero en la vida pueden haber bastantes razones por las que, a pesar del amor, acabar con una relación es la mejor opción. En una relación, la incompatibilidad es el Goliat de la habitación, usted puede ignorarlo todo el tiempo, pero tarde o temprano se convertirá en una situación insostenible.

Puede ser que para evitar los problemas de pareja, sea conveniente definir mejor los aspectos en los que son incompatibles, claro está, que no se trata de tener diferentes gustos en cuanto a deportes, hobbies, o inclinación política. La incompatibilidad problemática es la que se refiere a los valores más importantes de la vida y a cómo usted los concibe.

El exceso de deseo, la falta de él, o las creencias religiosas (de llegar a casarse y tener hijos) son solo algunos casos de incompatibilidad en las que vale la pena pensar, ya que se trata de cuestiones por las que pueden chocar tarde o temprano y en las que tal vez no puedan encontrar un compromiso satisfactorio.

Tener opiniones y deseos diferentes no es en sí mismo algo malo, todo lo contrario, constantemente a partir de esas diferencias es que se desarrolla el enriquecimiento como personas que surge en las relaciones exitosas.

Sin embargo, en las cuestiones existenciales más importantes, el hecho de ser diferentes no altera el amor mutuo, pero puede afectar seriamente a las necesidades de los dos. Hipotéticamente hablando, si usted quiere tener hijos y su pareja no, significaría obligar al otro a hacer o renunciar a algo importante.

En este caso, sería mejor enfrentar al Goliat de la habitación antes de que se convierta en uno de dos cabezas, recuerde que la incompatibilidad en los temas más relevantes podría ser la razón más válida para terminar una relación, por el bien de ambos y se darán cuenta de que fue la mejor decisión que pudieron tomar.

Descuidar las incompatibilidades podría ser un indicio de que, efectivamente, usted está enamorado del amor, pero el miedo a estar solo o a no encontrar otra persona (más compatible) que lo quiera tanto como su pareja, no debería ser una razón para no terminar una relación. Es mejor quererse a sí mismo de este modo, es mucho más probable que los demás lo vean cómo usted es y comprenda que buscan exactamente lo mismo.

Por otra parte, en las relaciones duraderas, en algún momento uno o ambos miembros de la pareja pueden experimentar monotonía, con o sin pérdida de pasión. Estas afecciones podrían ser señales de alarma de una crisis importante en la pareja, aunque no necesariamente.

Mientras tanto, desde el punto de vista fisiológico, las relaciones pueden experimentar periodos de “bajón” por diferentes motivos como problemas de salud, estrés laboral, por motivos como las peleas o la falta de libido, que afectan a todas las personas a lo largo de su vida.

Sin embargo, en estos casos, antes de pensar en terminar una relación, quizá sea mejor preguntarse por el alcance del problema, en términos de duración y gravedad, y “sentarse” con su pareja para identificar las causas o quizá acudiendo a terapia de pareja.