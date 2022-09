En RCN Mundo consultamos a algunas parejas que tienen mascotas, quienes indicaron que lo que debe primar es el bienestar del animal y que se deben hacer unos acuerdos previos por si la relación termina.

"Mi esposo me regaló el perro hace 3 años, lo que quiere decir que es mío. En caso de que terminemos, pues podemos acordar que pueda verlo, pero se queda conmigo", dijo una de las consultadas.

Por su parte, otro ciudadano manifestó que "yo siempre he estado pendiente de mi gata, la he llevado al veterinario y he tratado de estar atento a lo que necesite. Cuando mi novia me terminó, me dijo que se la llevaba y yo le manifesté que había que pensar en el bienestar de ella y acordamos que yo la cuidara".

Finalmente, Nathalie Díaz, especialista en derecho familiar de la misma institución universitaria, manifestó que la falta de jurisprudencia puede hacer que si un juez considera a la mascota no como un bien inmueble, sino como un integrante de la familia, se establezca una manutención alimenticia y de salud para la mascota.