Con un tierno beso, Yeison Jiménez confirmó que sigue con su esposa

Yeison Jiménez sorprendió a sus seguidores al celebrar su cumpleaños al lado de su esposa, Sonia Restrepo, ya que el pasado mes de mayo confirmó públicamente que su matrimonio había llegado a su fin.

No obstante, en medio de su emotivo día compartió un IGTV -en donde se ve que tiene los ojos vendados-, con la ayuda de su esposa va en camino a ver la lujosa sorpresa que se autoregaló por un año más de vida.

Lee también: Daniella Donado arremete con mujer que insinuó que le pagaron por contagiarse

El artista popular grabó su reacción al recibir la nueva versión del clásico y lujoso carro marca Mercedes Benz clase G, el cual está avaluado en alrededor 550 millones de pesos.

Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que Sonia siempre lo llevaba tomado de la mano. Además, cuando Yeison se quitó la venda de sus ojos no dudó en darle un tierno beso con el que confirmó oficialmente que seguía con la mamá de sus dos pequeñas hijas.

Cabe mencionar que anteriormente se había rumorado que este matrimonio nunca había llegado a su fin y que simplemente se trataba de una estrategia publicitaria. Sin embargo, el artista nunca se refirió al tema.

Lee también: ¿Será? Vidente predijo mal futuro en la relación de Jessi Uribe y Paola Jara

Por otra parte, sus fanáticos se mostraron muy emotivos al saber que la familia de su artista popular seguía unida, a tal punto que ignoraron la lujosa adquisición para felicitarlo por seguir con su esposa.

“Qué bueno que volviste con tu esposa, primero la familia”, “Parece que la estrategia de marketing no le funcionó. Igual me gusta que sigan juntos”, “Lo que más me gusta es que sigue con su esposa, su familia”, “Que belleza y me encanta verlo con la esposa como debe ser”, “Lo más bello del video fue verte al lado de tu esposa y tus hermosas niñas. Que mejor regalo que tener un hogar, Dios los bendiga y sigan por siempre juntos, bellos y con mucha salud”, fueron algunos de los mensajes que recibió.