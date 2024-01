Conozca cómo puede cargar su celular cuando no tenga energía

Aunque pueda parecer imposible, existe la posibilidad de cargar el celular sin necesidad de energía eléctrica. Por ello, resulta indispensable buscar alternativas de carga distintas a la conexión convencional al tomacorriente.

Para cargar un celular cuando no hay electricidad, existen varias soluciones prácticas que se pueden aplicar en diferentes situaciones:

- Cargador portátil: Un cargador portátil, también conocido como batería externa o power bank, es una solución práctica para cargar el celular sin necesidad de electricidad. Estos dispositivos vienen en diferentes capacidades y tamaños, lo que permite llevarlos contigo a cualquier lugar mientras estás en movimiento.

Le puede interesar: ¿Cómo acceder a los nuevos cupos de educación gratuita que ofrece el Gobierno?

- Cargador solar: Los cargadores solares son una solución ecológica y eficiente para cargar el celular en situaciones de falta de electricidad. Estos dispositivos, que se venden en tiendas especializadas, cuentan con paneles solares que convierten la energía solar en electricidad, que luego se utiliza para cargar smartphones o incluso tablets

- Pilas de 9 voltios: En una emergencia, puedes utilizar pilas comunes, como AAA o de 9 voltios, para producir una carga mínima en tu celular

- Carga inalámbrica inversa: No todos los dispositivos móviles tienen esta tecnología, por lo que no todos los usuarios podrán utilizarla en situaciones en las que no haya electricidad. Se trata de un método por el que un móvil puede cargar a otro juntando la bobina electromagnética.

Lea también: Conozca para qué sirve y cuáles son los beneficios Caléndula

- Cargar en el coche: Muchas personas, en situaciones de emergencia, no caen en que el coche puede cargar cualquier dispositivo electrónico. Es cierto, no es la mejor opción, ni la más rápida ni tampoco la más económica teniendo en cuenta el precio al que está la gasolina. Pero puede sacar de un apuro

- Cargador de drone: Algunos drones cuentan con cargadores integrados que pueden ser utilizados para cargar celulares en situaciones de emergencia

Es importante tener en cuenta que la efectividad de estas soluciones puede variar según el tipo de celular y las condiciones específicas. Además, es recomendable probar estas soluciones en situaciones normales para asegurarse de que funcionan correctamente en momentos de necesidad.