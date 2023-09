En el mundo, muchas relaciones amorosas se han visto afectadas por la mala comunicación, la falta de autoconocimiento y la presión social, haciendo que se vuelvan tóxicas y la convivencia se vuelva complicada.

Muchas personas descargan sus inseguridades en sus parejas, desarrollando así relaciones tóxicas que pueden causar daños irreversibles, hasta ocasionar comportamientos obsesivo-compulsivos, trastornos del sueño, estrés y diferentes traumas a nivel psicológico.

Be Generation Love, de la mano de su cofundadora Sarah MacMillan, compartió algunos consejos para aquellos que desean establecer relaciones amorosas saludables y duraderas.

En primer lugar, Sarah anima a reflexionar sobre las lecciones que dejaron las relaciones anteriores. Cada persona que entra en la vida tiene algo que enseñar, y para crecer en las relaciones, es fundamental comprender que cada experiencia pasada ha dejado una lección valiosa.

La segunda, encontrar la “lección” en cada relación. Para ello, sugiere hacer una lista de lo que se ha aprendido de cada experiencia. Por ejemplo, podemos escribir: "Aprendí que no me amaba lo suficiente", “aprendí a decir no”, “aprendí que no quiero estar con alguien que no controla el alcohol o que cuando toma me dé las llaves del carro”, “aprendí que no quiero estar con una persona celosa porque saca lo peor de mí”, etc.

Después, es clave identificar y comprender estas lecciones desde lo positivo y lo negativo como una manera de crecer individualmente para establecer relaciones más satisfactorias en el futuro.

En tercer lugar, recomienda reflexionar sobre los aspectos que repetimos en las relaciones y que de alguna manera representaban los patrones de comportamiento o en las decisiones que se toman. Es decir, podría ser un patrón el escoger siempre a una persona celosa o controladora; o echarle la culpa de los errores a terceras personas.

Una cuarta recomendación es hacer una lista final con todas las características que quiere que tenga una nueva relación. Advierte que es conveniente escribir sobre todas las cosas que jamás se volverán a negociar con alguien porque son cosas que simplemente no dan plenitud y felicidad.

Por otro lado, cuando se termina una relación amorosa, sería bueno ser conscientes de hacer un cierre, recordando y agradeciendo lo lindo.