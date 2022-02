Consejos que le ayudarán a dejar de ser un comprador compulsivo

Si tal vez usted niega y cree que no es un comprador compulsivo pero no puede regresar del centro comercial sin comprar algo, termina eligiendo muchas más cosas de las que tenía en mente, o siempre encuentra algún pretexto para gastar su dinero, entonces sí tiene este problema.

Si usted se gastó bastante dinero en el confinamiento realizando compras en línea, no fue el primero no se preocupe, esta es una clara señal de que cayó en un mal hábito de desperdiciar la plata y comprar compulsivamente y no por necesidad.

Cabe resaltar, que no hay nada de malo con que usted se dé un gusto en ocasiones, pero, si eso de darse gusto ya se convierte en algo constante y no puede dejar de hacerlo, entonces está perjudicando sus ahorros.

Para que pueda ahorrar algo de dinero no solo tiene que pensar en guardar lo que le sobra, sino que debe cambiar la forma de gastar sus ingresos, y para esto le suministraremos una serie de consejos que recomiendan los expertos en finanzas.

¿Cuál es el secreto para dejar de ser un comprador compulsivo?

Salga sin tarjetas de crédito o débito

Si va a comprar algo en especial y ya sabe cuánto vale para qué sacar más dinero, una buena forma de evitar gastos adicionales es llevar exactamente lo que va a gastar, ya que no va a tener la posibilidad de usar crédito o de caer en la tentación de usar sus ahorros o el dinero que tenía planeado para otras cosas. Las tarjetas de crédito deben ser solo para emergencias.

Evite tentaciones

Si usted sabe que no puede gastar tanto dinero en una quincena, entonces una buena estrategia es evitar aquellos lugares que lo meten en más problemas, evite los sitios diseñados para hacerlo gastar, sus tiendas favoritas o almacenes que están llenas de estanterías cerca de las cajas para obligarlo a comprar algo en el último instante.

De igual forma, debe aprender a conocer aquello que desencadena en usted la ansiedad por comprar, como el estrés u otras cosas que lo llevan a gastar en exceso.

Compare el valor de su trabajo vs valor de algo material

Una excelente manera de ayudarlo a ser más controlado y medido con el dinero es intentando comparar el precio de algo que quiere comprar con la cantidad de horas que necesita trabajar para obtenerlo. Eso le ayudará a poner las cosas en perspectiva y a tomar mejores decisiones.

Espere unos días para tomar la decisión de comprar

Expertos recomiendan que no compre todo en el momento en el que lo ve, sino que espere una semana o máximo 15 días, así puede pensar bien las cosas para que logre decidir si es algo que verdaderamente necesita o si fue un impulso del momento.

Planee gastos adicionales inesperados

Es necesario que tenga una estrategia para gastar su dinero, esto le va a ayudar a que conozca sus gastos fijos y a que sepa qué tanto dinero le va a quedar luego de pagar cosas primordiales y de primera necesidad.

Una vez haga esto, puede meter gastos extra, como unos nuevos tenis o una nueva computadora, y con su presupuesto planeado puede saber si es algo que realmente se puede permitir comprar.

Si usted cree que verdaderamente tiene un problema con esta situación pida ayuda, puede hablar con su familia, personas allegadas o hasta un psicólogo; esto podría ayudarlo a descubrir cuál es el detonante que desencadena esas compras compulsivas y a encontrar la forma de lidiar con esta situación.