Correr no sería lo mejor para quemar calorías y perder peso, según expertos.

Correr es la primera actividad física en la que usted piensa cuando busca bajar de peso, ya que es un ejercicio que mejora su salud cardiovascular, resistencia y puede reducir el colesterol. Varios estudios han comprobado, que hay ciertos entrenamientos que son más eficientes que otros, y son los que lo van a ayudar a obtener los mejores resultados.

Según una investigación de la Universidad de Stanford publicada en la revista Current Biology que habla sobre la eficiencia en la carrera y la conservación de calorías, esto podría no ser lo mejor para cuando usted busque bajar de peso y quemar calorías.

La autora del estudio, Jessica Singer y su equipo de expertos, decidieron estudiar lo que sucede con el cuerpo cuando corremos y la cantidad de energía que gastamos durante la carrera. Los investigadores pudieron evidenciar que la mayoría de los atletas que fueron voluntarios llegaron a una "velocidad óptima de energía".

“Si alguien no está haciendo un esfuerzo consciente para desafiar el cableado de su biología y correr más rápido, los cuerpos de los corredores automáticamente gravitan hacia un ritmo de ahorro de energía que quema menos calorías”, concluyó la investigadora en Psychology Today.

De acuerdo con expertos, esto evidencia prácticamente que los cuerpos se han adaptado para ahorrar energía al correr, en lugar de gastarla, así que correr no es lo único que debería hacer si lo que busca es tener una mayor quema de calorías y perder algunos kilos de peso.

"Los corredores humanos prefieren una velocidad de carrera particular que sea independiente de la distancia de la tarea y que sea consistente con el objetivo de minimizar el gasto de energía. En general, cuando salimos a correr, aunque el objetivo puede ser quemar calorías, nos movemos a una velocidad que minimiza las calorías quemadas. Esto es consistente con las preferencias de vida libre de otros animales no humanos para una locomoción con energía óptima: ya sea caminando, volando o nadando", agregó Singer.

Esto le permitiría correr más y cubrir más kilómetros, pero eso hace que usted termine quemando la menor cantidad de calorías posible con sus carreras, y esto evita que pierda peso tan rápido como con otros ejercicios.

En conclusión, esto no quiere decir que correr no funcione, sino que simplemente usted debe evitar tener ese ritmo automático en el que corre sin mucho esfuerzo, intentando correr a un ritmo más rápido de lo normal que no se sienta automático.

Finalmente, algunos expertos recomiendan no dejar de correr e invitan a las personas a combinar esta actividad física con las pesas, lo que le va a ayudar a ganar músculo y a quemar más calorías. Además para perder peso, es mejor correr por intervalos de alta intensidad, que elevan su ritmo cardiaco.