Covid no impidió que novio se casara con su prometida

En las grabaciones se puede ver que la boda se celebró con invitados, anillo, novia y en el puesto del novio una pantalla que fue la que le permitió asistir virtualmente a su matrimonio.

El haber contraído esta enfermedad no iba a impedir que se casara con su prometida, por eso el par de enamorados no dejaron pasar esta fecha especial. Al final de la celebración, el novio expresó: "Recen por mí y por mi esposa, amigos. Recen para que yo me recupere y pueda volver a ver a mi pareja" mientras seguía responsablemente en cuarentena.